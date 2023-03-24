«Примирения не может быть»: Певец Серов разочаровался в бывшей жене

Певец Александр Серов до сих пор не может простить свою бывшую жену Елену Стебеневу. Об этом в пятницу, 24 марта, исполнитель заявил в эфире телепрограммы «Жизнь и судьба».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Брак артиста и Стебуновой продлился почти 17 лет. Супруги стали родителями дочки, которую назвали Мишель. В 2010 году брак распался.

— Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня в душе, — отозвался Серов о бывшей супруге в эфире на канале «Россия 1».

По словам артиста, он редко бывал дома из-за постоянных гастролей. Все заработанные деньги он приносил в дом, и в целом старался выполнять все, чтобы жизнь была лучше.

Серов заявил, что Стебунова не ценила все это, и «17 прожитых лет потерпели фиаско». Артист утверждает, что до сих пор не может эмоционально пересилить произошедшее.