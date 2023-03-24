Лобода назвала Пугачеву и Земфиру* "идолами" российского шоу-бизнеса

«Из России уехали интеллигентные люди, театральные деятели. Кто бы мог подумать, что сейчас песни Аллы Борисовны Пугачевой и Земфиры будут запрещены в России? Это были два идола, на которых держался шоу-бизнес. Это культовые певицы», — высказалась Лобода.