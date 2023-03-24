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29 минут назад

Светлана Лобода назвала Пугачеву и Земфиру* "идолами" российского шоу-бизнеса

Газета.Ru

Украинская певица Светлана Лобода назвала коллег по сцене Аллу Пугачеву и Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) «идолами» российской эстрады, пишет The Voice.

Лобода назвала Пугачеву и Земфиру* "идолами" российского шоу-бизнеса
Фото: Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Из России уехали интеллигентные люди, театральные деятели. Кто бы мог подумать, что сейчас песни Аллы Борисовны Пугачевой и Земфиры будут запрещены в России? Это были два идола, на которых держался шоу-бизнес. Это культовые певицы», — высказалась Лобода.

Артистка отметила, что после начала спецоперации переписывалась со своим другом, музыкантом Филиппом Киркоровым. По словам Лободы, она просила певца «понять» их и «не поддерживать режим». Исполнительница посетовала, что долгое время была зациклена на собственных проблемах и не обращала внимание на политику.

«Я была маленькая и многого не понимала. Я была зациклена только на себе. Раньше я всегда говорила, что ничего не понимаю в политике», — резюмировала звезда.

Ранее Лобода рассказала, как ей обещали большие деньги, если она останется в России.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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