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Дженнифер Лопес раскрыла секрет психического здоровья и подтянутой фигуры

Актриса и певица Дженнифер Лопес часто начинает тренировки до наступления рассвета. Секрет подтянутой фигуры и хорошего настроения 53-летняя звезда раскрыла журналу UsWeekly.

Дженнифер Лопес раскрыла секрет психического здоровья и подтянутой фигуры
© Lenta.ru

Звезда фильма «Моя пиратская свадьба» уверена, что существует прямая зависимость между занятиями спортом и психическим здоровьем. Придерживаясь этого убеждения, она начинает физическую активность сразу после пробуждения, часто с пяти часов утра.

«Я стараюсь делать правильный выбор и распределять свое время», — поделилась опытом артистка.

Она призналась, что пользу здорового образа жизни она оценила после одного случая.

«Был период, когда я спала по три-пять часов в сутки. Днем была на съемочной площадке, ночами — в студии, а по выходным устраивала пирушки и снимала видео. Мне было чуть за 20, и я думала, что непобедима», — рассказала Лопес.

Жизнь в таком режиме продолжалась до тех пор, пока однажды у звезды не произошел приступ панической атаки, вызванный истощением.

«Я осознала насколько серьезными могут быть последствия для здоровья, если игнорировать потребности тела и разума. Именно в этот момент начался мой путь к здоровому образу жизни», — заключила Лопес.

Ранее американский актер Пол Радд признался, что с трудом пришел в форму ради роли супергероя Человека-муравья после 50 лет. Он пожаловался, что ему пришлось усердно тренироваться, чтобы избавиться от лишних килограммов.

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