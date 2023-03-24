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56 минут назад

СМИ: родственники Шатунова забросили могилу певца

Елена Прошина

Семья погибшего Юрия Шатунова живет в Германии и могилу звезды не навещает. Об этом рассказал Teleprogramma.pro бывший детдомовец и поклонник артиста Евгений.

СМИ: родственники Шатунова забросили могилу певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Солист «Ласкового мая» похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 58-летний Евгений ухаживает за могилой певца все эти девять месяцев. Родственники артиста на кладбище, по его словам, за это время не появлялись.

Мужчина следит за захоронением на безвозмездной основе и часто проводит там свободное время. По его словам, фанаты приходят к певцу почти каждый день. Бывает, Евгению Васильевичу помогают и другие поклонники Шатунова — дают деньги или приносят расходный материал.

«Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку», — рассказал мужчина.

Напомним, Юрий Шатунов умер в июне 2022 года. Певцу стало плохо, когда он гостил у друзей в Подмосковье. Спасти артиста не удалось, он умер вскоре после того, как был доставлен в больницу.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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