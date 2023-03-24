СМИ: родственники Шатунова забросили могилу певца

Семья погибшего Юрия Шатунова живет в Германии и могилу звезды не навещает. Об этом рассказал Teleprogramma.pro бывший детдомовец и поклонник артиста Евгений.

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Солист «Ласкового мая» похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 58-летний Евгений ухаживает за могилой певца все эти девять месяцев. Родственники артиста на кладбище, по его словам, за это время не появлялись.

Мужчина следит за захоронением на безвозмездной основе и часто проводит там свободное время. По его словам, фанаты приходят к певцу почти каждый день. Бывает, Евгению Васильевичу помогают и другие поклонники Шатунова — дают деньги или приносят расходный материал.

«Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку», — рассказал мужчина.