Блогер Лерчек лишилась последнего источника дохода

Стало известно, что у блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, заблокировали счета еще одной фирмы. Таким образом, Чекалина лишилась последнего источника дохода. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Компания ООО «ЛЭА» занимается производством одежды. Арест счетов произошел еще 9 марта. Причиной стала непредоставленная вовремя налоговая декларация в налоговую.

Всего на блогера было зарегистрировано две фирмы. Кроме «ЛЭА» она также владела компанией «Би Фит», счета которой арестовали ранее. По словам адвоката Андрея Алешкина, ситуация вокруг Лерчек ухудшается.

«Это видно по действиям налоговых и правоохранительных органов. Аресты счетов, как правило, связаны с обеспечительными мерами: чтобы обвиняемые не могли вывести деньги, потратить их на иные нужды и так далее», - сказал адвокат.