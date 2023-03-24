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37 минут назад

Представители Гуфа назвали причину отмены концертов

Никита Бородкин

Представители рэпера Гуфа заявили об отмене концертов из-за плохого самочувствия исполнителя. Как сообщает «Слово и Дело», Алексей Долматов (настоящее имя артиста) в ближайший месяц будет заниматься восстановлением здоровья.

Представители Гуфа назвали причину отмены концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые даты мероприятий назовут позднее, однако уже известно, что московский концерт Гуфа должен состояться 19 мая. Представители принесли поклонникам извинения и попросили не связывать проблемы со здоровьем исполнителя со скандалом, который разгорелся вокруг его личной жизни.

Его супруга, модель Юлия Королева, в соцсетях отметила, что Гуф на некоторое время пропадет из «социальной жизни». По ее словам, артисту необходимо поправить физическое и эмоциональное здоровье.

Напомним, что 9 марта Гуф внезапно выложил фото с бывшей женой Айзой и назвал ее своей женщиной. После он выпустил серию видео, в которых ругался с нынешней супругой во время отдыха. Юлия рыдала, просила отдать паспорта ее и дочери и отправить их в Москву.

Шоу-бизнес,Гуф,
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