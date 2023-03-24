ФНС потребовала закрыть снимавшую фильмы с Невским кинокомпанию

Федеральная налоговая служба потребовала закрыть кинокомпанию Czar Pictures, снявшую фильмы, где главную роль сыграл бодибилдер и «Мистер Вселенная» Александр Невский. Об этом сообщает «Слово и Дело».

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По данным Телелеграм-канала Mash, компания Czar Pictures была создана в 2004 году. Она сняла фильмы «Разборка в Маниле», «Черная роза», «Московская жара».

«Недавно в фирму наведалась налоговая (…) и вынесла вердикт: закрыть Czar Pictures из-за отсутствия признаков деятельности и действующих счетов», - отмечает Mash.

При этом последний фильм с Александром Невским снимала уже другая компания — Hollywood Storm.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба закрыла последнюю компанию певицы Аллы Пугачевой в России. Это компания «АБП», которая функционировала на рынке 12 лет. Через данную фирму проводились концерты, а также осуществлялась торговля вещами личного бренда.