SHAMAN отреагировал на шутку Галкина* о своей песне

«Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», — заявил артист.

«Будет суд в Гааге — будет петь «Сяяяядем!» И Лазарев тут, и Гагарина. «Встанем!» Лица перекошены!» — пошутил юморист во время зарубежного тура.

Максим Галкин в рамках своего выступления пошутил про страшный сон, в котором он скрывается от российских звезд на кладбище. Он рассказал про сон, в котором действие происходило будто бы в клипе Майкла Джексона на песню «Thriller». По словам Галкина, он шел по кладбищу среди могил, как вдруг прозвучала песня SHAMAN «Встанем», и его начали окружать российские звезды.