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29 минут назад

SHAMAN назвал "фанатизмом" шутку Максима Галкина о своей песне

Газета.Ru

Певец SHAMAN в беседе с ИА REGNUM отреагировал на шутку Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) о своей песне «Встанем».

SHAMAN отреагировал на шутку Галкина* о своей песне
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», — заявил артист.

Галкин во время выступления в США высмеял патриотическую песню «Встанем».

«Будет суд в Гааге — будет петь «Сяяяядем!» И Лазарев тут, и Гагарина. «Встанем!» Лица перекошены!» — пошутил юморист во время зарубежного тура.

Максим Галкин в рамках своего выступления пошутил про страшный сон, в котором он скрывается от российских звезд на кладбище. Он рассказал про сон, в котором действие происходило будто бы в клипе Майкла Джексона на песню «Thriller». По словам Галкина, он шел по кладбищу среди могил, как вдруг прозвучала песня SHAMAN «Встанем», и его начали окружать российские звезды.

*признан в РФ иностранным агентом

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