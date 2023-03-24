Пугачева отдала московскую квартиру младшему внуку

Певица Алла Пугачева распрощалась со своим имуществом в России, к которому относятся две квартиры, дача и замок в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает «7Дней», недавно она решила вопрос с последним объектом недвижимости, который ей принадлежал.

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Так, загородный коттедж на берегу Истры звезда еще несколько лет назад подарила старшему внуку Никите Преснякову. Замок в деревне Грязь официально оформлен на супруга певицы, юмориста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Владелицей одной из московских квартир стала ее дочь Кристина Орбакайте.