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12 минут назад

Пугачева отдала московскую квартиру за 300 млн рублей младшему внуку

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева распрощалась со своим имуществом в России, к которому относятся две квартиры, дача и замок в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает «7Дней», недавно она решила вопрос с последним объектом недвижимости, который ей принадлежал.

Пугачева отдала московскую квартиру младшему внуку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, загородный коттедж на берегу Истры звезда еще несколько лет назад подарила старшему внуку Никите Преснякову. Замок в деревне Грязь официально оформлен на супруга певицы, юмориста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Владелицей одной из московских квартир стала ее дочь Кристина Орбакайте.

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До недавнего времени нерешенной оставалась судьба элитной квартиры в центре столицы — Примадонне подарил ее бывший зять Руслан Байдасаров. Недавно Пугачева решила передать ее младшему внуку Дени Байдасарову. Стоимость жилой площади в Филипповском переулке оценивается экспертами примерно в 300 млн рублей.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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