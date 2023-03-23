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1 час назад

Телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за совета психолога

runews24.ru

Она отметила, что никогда не была беззаботной, поэтому не понимает, как можно на все забить и концентрироваться на себе.

Лариса Гузеева возмутилась из-за совета психолога
Фото: 

Телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за неприменимого и вредного совета психолога. Подробностями она поделилась в своих социальных сетях.

Она отметила, что психологи сегодня рекомендуют на всех и на все забивать и заботиться и любить только себя. По ее словам, это совершенно неприменимый совет и ей он совсем не подходит.

Лариса Гузеева рассказала, что она не является беззаботным человеком, никогда не жила одним днем и привыкла заботиться о других. Именно поэтому такой совет она просто не может принять.

Она также обратилась с вопросом к своим подписчикам, поинтересовавшись, счастливы ли те, кто следуют подобным советам и концентрируются на себе, забывая о других.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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