Лариса Рубальская отреагировала на слухи о конфликте с Аллой Пугачевой

Поэтесса и автор многих хитов Аллы Пугачевой Лариса Рубальская на YouTube-шоу "Откройте, Давид" заявила, что у нее никогда не было конфликта с Примадонной.
"Вот недавно писали: "Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой". Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачевой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было", - высказалась Рубальская.
Рубальская подчеркнула, что уважительно относится к Пугачевой, поэтому повода обижаться у нее нет. Вместе с этим поэтесса призналась, что давно не общается с супругой Максима Галкина. Рубальская отметила, что ей даже предлагали выдумать фейковую историю для СМИ и подзаработать. Однако, по словам поэтессы, подобные методы ей чужды.
"Кто меня хорошо знает, не поверят, а если поверят, то нестрашно! Мне как-то одна газета предлагала сделать сюжет, будто у меня в Африке есть ребенок, которого я в юности родила от африканца", - посмеялась поэтесса.
Ранее Рубальская заявила, что для комфортной жизни ей нужно 200 тыс. рублей в месяц.