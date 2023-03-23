Лариса Рубальская отреагировала на слухи о конфликте с Аллой Пугачевой

"Вот недавно писали: "Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой". Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачевой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было", - высказалась Рубальская.