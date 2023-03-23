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53 минуты назад

Лариса Рубальская опровергла слухи о конфликте с Аллой Пугачевой

Газета.Ru

Поэтесса и автор многих хитов Аллы Пугачевой Лариса Рубальская на YouTube-шоу "Откройте, Давид" заявила, что у нее никогда не было конфликта с Примадонной.

Лариса Рубальская отреагировала на слухи о конфликте с Аллой Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вот недавно писали: "Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой". Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачевой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было", - высказалась Рубальская.

Рубальская подчеркнула, что уважительно относится к Пугачевой, поэтому повода обижаться у нее нет. Вместе с этим поэтесса призналась, что давно не общается с супругой Максима Галкина. Рубальская отметила, что ей даже предлагали выдумать фейковую историю для СМИ и подзаработать. Однако, по словам поэтессы, подобные методы ей чужды.

"Кто меня хорошо знает, не поверят, а если поверят, то нестрашно! Мне как-то одна газета предлагала сделать сюжет, будто у меня в Африке есть ребенок, которого я в юности родила от африканца", - посмеялась поэтесса.

Ранее Рубальская заявила, что для комфортной жизни ей нужно 200 тыс. рублей в месяц.

Шоу-бизнес,Лариса Рубальская,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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