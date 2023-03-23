Анатолий Белый: группа «Би-2» часть гонораров отдает Украине

Уехавший из России актер Анатолий Белый заявил о том, что группа «Би-2» отправляет часть своих гонораров на помощь Украине. Об это пишет издание «Слово и Дело».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий. При этом Белый признался, что из-за эмиграции от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.

На днях артист анонсировал в соцсетях развлекательное мероприятие в турецком городе Кемер, в программу которого вошли, в том числе и концерты российской рок-группы группы «Би-2».

При этом, отвечая на комментарии подписчиков о том, что сейчас не самое лучшее время для веселья и праздников, Белый по сути «подставил "Би-2"», пишет издание.

«Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как все знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать», - написал артист.