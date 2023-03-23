Собчак призналась в использовании косметики из масс-маркета

В использовании недорогой косметики из масс-маркета в своем Telegram-канале призналась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что критерием выбора для нее является не цена, а качество продукта.

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Собчак пояснила, что пользуется тушью Cabare от бренда Vivienne Sabo, стоимость которой составляет около 350 рублей. Кроме того, ей нравится персиковое масло за 150 рублей. Эти средства, по ее словам, гармонично сосуществуют в ее косметичке с другими, более дорогими.