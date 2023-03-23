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1 час назад

Анатолий Белый заявил, что группа «Би-2» часть гонораров отдает Украине

Слово и Дело

Уехавший из России актер Анатолий Белый своим заявлением подставил группу «Би-2». Он рассказал, что российские артисты помогают Украине.

Анатолий Белый: группа «Би-2» часть гонораров отдает Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анатолий Белый анонсировал развлекательное мероприятие в турецком городе Кемер, расположенном на берегу Средиземного моря. Белый красочно расписал программу мероприятия, в которую вошли концерты российских звезд. Группа «Би-2» даст даже два концерта.

Подписчики артиста отметили в комментариях, что сейчас не самое лучше время для подобных праздников. Однако Белый поспешил оправдаться, но своим заявлением подставил «Би-2».

«Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как все знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать», — ответил Белый критикам.

После слов актера у музыкантов могут появиться проблемы в России. На родине концерты группы отменены, в настоящее время коллектив выступает за границей. Но солисты «Би-2» Лева и Шура никогда не заявляли, что планируют насовсем уехать из России.

Шоу-бизнес,Анатолий Белый,
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