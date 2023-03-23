Ольга Бузова пожаловалась на критику ее внешности

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в социальных сетях, что некоторые подписчики раскритиковали ее внешний вид. Бузова призналась, что получила негативные комментарии в адрес своих бровей.

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Звезду раскритиковали за слишком темную растительность на лице, которая не сочетается с ее светлыми волосами. Музыкантка не стала отрицать, что брови получились темноватыми, однако не видит в этом катастрофы.

"Ну что мне сейчас их зубной щеткой оттереть? Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются, алло. Это краска. Она сойдет", - уверила Бузова.

Она добавила, что не понимает, как можно обращать внимание только на ее брови, когда она показывает прекрасные виды горнолыжного курорта в Сочи. Артистка публикует фото и видео, как спускается по заснеженным склонам.