Поклонник Ольги Бузовой на концерте в Дубае разбил певице губу

Певица Ольга Бузова поделилась неприятными воспоминаниями о концерте в Дубае. Один из зрителей разбил артистке губу. По словам певицы, она старается не запоминать негатив состороны фанатов. Однако инцидент, произошедший в Дубае, «врезался» в ее память.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Бузова сообщила, что на нее напал зритель. Молодой человекзаскочил на сцену и пытался отнять у певицы микрофон.

«Разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», — рассказала Бузова в соцсетях.