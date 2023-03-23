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55 минут назад

Поклонник Ольги Бузовой на концерте в Дубае разбил певице губу

Слово и Дело

Певица Ольга Бузова поделилась неприятными воспоминаниями о концерте в Дубае. Один из зрителей разбил артистке губу. По словам певицы, она старается не запоминать негатив состороны фанатов. Однако инцидент, произошедший в Дубае, «врезался» в ее память.

Поклонник Ольги Бузовой на концерте в Дубае разбил певице губу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бузова сообщила, что на нее напал зритель. Молодой человекзаскочил на сцену и пытался отнять у певицы микрофон.

«Разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», — рассказала Бузова в соцсетях.

По словам 37-летней артистки, после выступления поклонники задарили ее комплиментами и похвалой. К тому же звезде преподнесли огромное количество подарков и роскошных букетов.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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