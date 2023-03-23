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43 минуты назад

Джиган высказался об избиении дочери в школе

Газета.Ru

Рэпер Джиган прокомментировал в беседе с Super инцидент с избиением старшей дочери Ариелы в школе. Джиган подтвердил, что мальчик ударил дочь в школе. Он отметил, что не сильно, "но неприятно". Артист возмутился поведением одноклассника девочки. Он уверен, что мальчики не должны обижать противоположный пол.

Джиган высказался об избиении дочери в школе
Фото: iamgeegun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)iamgeegun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет", - заявил музыкант.

По словам Джигана, одноклассник дочери уже принес извинения, как и представители школы. Рэпер понадеялся, что родители мальчика уже приняли воспитательные меры в адрес сына. 22 марта жена Джигана Оксана Самойлова заявила, что ее дочь избили в школе. Модель призналась, она не могла представить, что такое могло случиться с ее детьми. Как только девушка узнала об инциденте, она отправилась в учебное заведение, чтобы разобраться в ситуации. Супруга рэпера отметила, ей было тяжело совладать со своими эмоциями в тот момент. Она испытывала "животный инстинкт защищать".

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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