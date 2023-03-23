Дмитрий Шепелев с сыном от Жанны Фриске улетел в Армению

Телеведущий Дмитрий Шепелев с сыном от покойной певицы Жанны Фриске улетел из России. Он сообщил в личном блоге, что путешествует с Платоном по Армении, и опубликовал фото с ребенком.

Фото: ТАСС ТАСС

«Страна камней и абрикосов. Умотали на несколько дней вдвоем, сменили картинку. Бесценно и весело. Арарат — головокружительной красоты просто», — поделился шоумен.

Жанна Фриске в 2013 году родила мальчика Платона от Дмитрия Шепелева, а через два года звезда ушла из жизни. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком. Артистка Ольга Орлова — крестная мальчика — также не общается с Платоном.

С 2018 года шоумен состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой и растит падчерицу Ладу. Он рассказывал в соцсетях, что сын не называет его возлюбленную мамой, а обращается к ней по имени. 26 марта 2021 года телеведущий во второй раз стал отцом, у пары родился мальчик, которого назвали Тихоном.