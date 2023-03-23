Рудковская назвала "показательной поркой" скандалы с Митрошиной и Чекалиной

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась по поводу скандалов с блогершами Сашей Митрошиной и Валерией Чекалиной (Лерчек). По словам Рудковской, во время начала ее творческой карьеры заработать крупные суммы было намного сложнее.
"Сейчас капитал можно сложить быстрее и легче, но это не значит, что на это способна каждая вторая. Нет, совсем нет. Это явление вообще - что они столько зарабатывают, что у них получается, что люди им верят. И я восхищаюсь тем, как они делают деньги", - написала звезда в личном блоге.
Продюсер назвала происходящее "показательной поркой" и призвала извлечь урок из происходящего. Рудковская считает, что блогерам с крупными доходами обязательно стоит пользоваться услугами финансиста и налогового консультанта.
"Очень желаю Саше и Лере, чтобы у них все было хорошо, и это урок будет для всех, кто много зарабатывает. Чтобы много зарабатывать, надо много тратить. Это закон", - высказалась она.
На Валерию Чекалину и ее мужа Артема Чекалина завели два уголовных дела из-за уклонения от налогов и отмывания денег в особо крупном размере. В отношении Саши Митрошиной также возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в 120 млн рублей.