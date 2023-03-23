Рудковская назвала "показательной поркой" скандалы с Митрошиной и Чекалиной

"Сейчас капитал можно сложить быстрее и легче, но это не значит, что на это способна каждая вторая. Нет, совсем нет. Это явление вообще - что они столько зарабатывают, что у них получается, что люди им верят. И я восхищаюсь тем, как они делают деньги", - написала звезда в личном блоге.