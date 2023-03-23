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Пугачева платит 4 млн рублей в год за частную школу для детей в Израиле

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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* тратят 4 млн рублей в год на частную школу для своих детей Лизы и Гарри в Израиле. Как сообщает «КП», дети учатся в интернациональной американской школе в 20 минутах езды от дома супругов в Израиле.

Стало известно, сколько платят Пугачева и Галкин* за школу для детей
© globallookpress.com

Сейчас семья живет в 10 км от Тель-Авива в городе Герцлия. Само образовательное учреждение считается одним из наиболее дорогих и престижных в стране. Выпускники получают диплом, который позволяет поступать в университеты США и Европы.

Обучение ведется на английском языке, но дети также изучают иврит. С этим у двойняшек проблем быть не должно, поскольку и в московской гимназии, и с репетиторами они изучали английский язык. Кроме того, с детства они хорошо знают французский.

Год учебы в заведении обходится семье в 96 тыс. шекелей на ребенка (порядка 2 млн рублей). Это дороже, чем в Первой московской гимназии, где дети учились до прошлой осени, — там один год обходился в 1,68 млн рублей.

* Физлицо или организация, признанное в РФ иноагентом

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