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57 минут назад

Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Lenta.ru

Актер Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией, которая помогает ему при похудении. Слова легенды бодибилдинга публикует Insider.

Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шварценеггер признался, что никогда не считал калории в своем рационе. Секрет, который помогал ему быстро похудеть, — это сокращение потребляемой пищи.

«Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки», — рассказал он.

Поддерживать хорошую форму актеру помогает привычка есть на ужин питательный вегетарианский суп. Рецепт этого блюда включает оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, обезжиренный йогурт и свежие травы. Кроме того, в бульон добавляют чеснок, лук, цуккини, шпинат или другие овощи.

Ранее диетолог Светлана Павличенко оценила пользу отказа от пищи животного происхождения. Она рассказала, что кратковременное вегетарианство полезно для здоровья.

Шоу-бизнес,Арнольд Шварценеггер,
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