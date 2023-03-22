Гвинет Пэлтроу сравнили с "серийным убийцей" из-за образа в суде

О том, что 50-летняя Гвинет Пэлтроу когда-то была одной из самых популярных актрис Голливуда, в Сети давно уже не говорят. Псведооздоровительные советы, которые то и дело подвергаются критике, затмили ее кинематографические заслуги. А недавно появился еще один повод для хейта. На днях знаменитость явилась в суд по старому делу: в 2016 году Гвинет врезалась на лыжах в 76-летнего офтальмолога и убежала, не произнеся ни слова. Мужчина подал в суд, сказав, что он получил «постоянную черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра, боль, страдания» и так далее. Первое слушание состоялось только сейчас — шесть лет спустя. Таким образом, список сомнительных «достижений» Гвинет пополнился еще одним.