Гвинет Пэлтроу сравнили с "серийным убийцей" из-за образа в суде

О том, что 50-летняя Гвинет Пэлтроу когда-то была одной из самых популярных актрис Голливуда, в Сети давно уже не говорят. Псведооздоровительные советы, которые то и дело подвергаются критике, затмили ее кинематографические заслуги. А недавно появился еще один повод для хейта. На днях знаменитость явилась в суд по старому делу: в 2016 году Гвинет врезалась на лыжах в 76-летнего офтальмолога и убежала, не произнеся ни слова. Мужчина подал в суд, сказав, что он получил «постоянную черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра, боль, страдания» и так далее. Первое слушание состоялось только сейчас — шесть лет спустя. Таким образом, список сомнительных «достижений» Гвинет пополнился еще одним.
Вдобавок ко всему интернет-пользователи разглядели во внешнем виде актрисы сходство с серийным убийцей Джеффри Дамером, который расчленил 17 человек. На заседание Гвинет надела очки-авиаторы, точно такие же были и у преступника.
«Мне нравится этот образ серийного убийцы», — написал один пользователь Твиттера.
«А что, стиль Джеффри Дамера снова в моде?» — отметил другой.
«Забавно, что на суд с офтальмологом Гвинет пришла в очках», — сострил третий.
Сходство действительно есть — и хочется верить, что это случайность. Хотя кто знает, кем вдохновлялась Гвинет, когда создавала проект о здоровье Goop?