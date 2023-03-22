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22 минуты назад

Пользователи Сети назвали Гвинет Пэлтроу серийным убийцей — и вот почему

Super.ruиещё 1

О том, что 50-летняя Гвинет Пэлтроу когда-то была одной из самых популярных актрис Голливуда, в Сети давно уже не говорят. Псведооздоровительные советы, которые то и дело подвергаются критике, затмили ее кинематографические заслуги. А недавно появился еще один повод для хейта. На днях знаменитость явилась в суд по старому делу: в 2016 году Гвинет врезалась на лыжах в 76-летнего офтальмолога и убежала, не произнеся ни слова. Мужчина подал в суд, сказав, что он получил «постоянную черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра, боль, страдания» и так далее. Первое слушание состоялось только сейчас — шесть лет спустя. Таким образом, список сомнительных «достижений» Гвинет пополнился еще одним.

Гвинет Пэлтроу сравнили с "серийным убийцей" из-за образа в суде
Фото: Super.ruSuper.ru

Вдобавок ко всему интернет-пользователи разглядели во внешнем виде актрисы сходство с серийным убийцей Джеффри Дамером, который расчленил 17 человек. На заседание Гвинет надела очки-авиаторы, точно такие же были и у преступника.

«Мне нравится этот образ серийного убийцы», — написал один пользователь Твиттера.

«А что, стиль Джеффри Дамера снова в моде?» — отметил другой.

«Забавно, что на суд с офтальмологом Гвинет пришла в очках», — сострил третий.

Сходство действительно есть — и хочется верить, что это случайность. Хотя кто знает, кем вдохновлялась Гвинет, когда создавала проект о здоровье Goop?

Шоу-бизнес,Гвинет Пэлтроу,
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