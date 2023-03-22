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50 минут назад

Блиновская уехала из страны после обвинений в уклонении от уплаты налогов

News.ru

Блогер Елена Блиновская покинула Россию, в то время как ее бизнес проверяет полиция из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, сообщает KP.RU. Она подчеркнула, что уехала в Японию «на отдых». По ее словам, она достойно ведет учет доходов.

Найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведем учет достойно, — заявила Блиновская.

Активисты-общественники подали пожаловались на «королеву марафонов» в Генпрокуратуру РФ и потребовали проверить ее на использование схемы дробления бизнеса. Издание пишет, что «за инфоцыган взялись по-крупному», ведь уголовные дела уже завели на блогеров Сашу Митрошину и Валерия Чекалина, которые пользовались тем же способом уклонения от уплаты налогов.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что в отношении Блиновской также могут возбудить уголовное дело. Ее могут обвинить в злоупотреблении доверием в договорах, а также в налоговых нарушениях и отмывании денег, предположил юрист. По его словам, в процессе судебных разбирательств потерпевшие смогут возместить моральный и материальный вред, полученный в результате действий Блиновской.

Я приветствую такую позицию ФНС, потому что люди, которые зарабатывают гигантские деньги на других людях, должны нести ответственность перед законом и перед клиентами, — добавил Алешкин.

Доходы Блиновской упали почти в три раза за два года

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что уголовные дела против блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Александры Митрошиной — звенья одной кампании по «обелению» доходов блогосферы. Он добавил, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения, открывают ИП на знакомых, родственников, водителей, тем самым нарушая закон.

Шоу-бизнес,Видео,Александра Митрошина,Елена Блиновская,Андрей Алешкин,Сергей Жорин,Генпрокуратура РФ,
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