Доходы Блиновской упали почти в три раза за два года

Доходы блогера Елены Блиновской за последние два года упали почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что в 2020 году Блиновская официально заработала 525 миллионов рублей. Однако доход за последнее время составил около 200 миллионов.

Согласно имеющимся данным, в 2022 году Блиновская открыла компанию «Тревел Ателье» с пониженным налогообложением. Предположительно, таким образом блогер решила избежать высоких налогов, так как оставила часть денег на счету своего старого ИП со стандартным налогообложением. Остальные деньги были переведены на счета «Тревел Ателье».