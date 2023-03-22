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14 минут назад

Доходы Блиновской упали почти в три раза за два года

Елена Прошина

Доходы блогера Елены Блиновской за последние два года упали почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Доходы Блиновской упали почти в три раза за два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в 2020 году Блиновская официально заработала 525 миллионов рублей. Однако доход за последнее время составил около 200 миллионов.

Согласно имеющимся данным, в 2022 году Блиновская открыла компанию «Тревел Ателье» с пониженным налогообложением. Предположительно, таким образом блогер решила избежать высоких налогов, так как оставила часть денег на счету своего старого ИП со стандартным налогообложением. Остальные деньги были переведены на счета «Тревел Ателье».

Ранее появилась информация, что полиция устроила Блиновской проверку по факту мошенничества. Сама блогер эту информацию опровергла.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,
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