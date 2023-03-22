В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
18 минут назад

Репер Птаха поделился впечатлениями от поездки в Донбасс

Газета.Ru

Российский репер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) в беседе с Daily Storm поделился впечатлениями от совместной с музыкантами QDR и 3022 поездки в Донбасс. По его словам, они побывали в Донецке, Волновахе и Алчевске, ездили на вторую линию и на полигон. Во время путешествия им удалось пообщаться с военными и местными жителями.

Репер Птаха поделился впечатлениями от поездки в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Местные уже не обращают внимание на обстрелы. Они настолько привыкли, что даже не парятся. Мы встретили двух девчонок в баре — в отеле, где останавливались. Там просто больше никого не было. Мы такие: «Ну как вы, девчонки?» — «Да нам без разницы!» — «А вы знаете, что у вас там-то это?» Они говорят, что новости вообще не смотрят, у них нет на это времени. Я говорю: блин, у вас бомбят. Они — мы привыкшие», — рассказал музыкант.

Он добавил, что несмотря на непростые времена, местные жители любят Россию, тепло относятся к русским и рады, что вступили в состав РФ.

6 марта Птаха сообщил, что приехал в Донецкую народную республику (ДНР) с гуманитарной помощью. Он также анонсировал осенью 2023 года выход фильма «Брат-3», в котором исполнил одну из главных ролей. Спустя два дня, 8 марта, стало известно, что репер попал под обстрел в Донецке и связь с ним прервалась. Позже выяснилось, что с музыкантом все в порядке.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий