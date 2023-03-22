Репер Птаха поделился впечатлениями от поездки в Донбасс

Российский репер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) в беседе с Daily Storm поделился впечатлениями от совместной с музыкантами QDR и 3022 поездки в Донбасс. По его словам, они побывали в Донецке, Волновахе и Алчевске, ездили на вторую линию и на полигон. Во время путешествия им удалось пообщаться с военными и местными жителями.
«Местные уже не обращают внимание на обстрелы. Они настолько привыкли, что даже не парятся. Мы встретили двух девчонок в баре — в отеле, где останавливались. Там просто больше никого не было. Мы такие: «Ну как вы, девчонки?» — «Да нам без разницы!» — «А вы знаете, что у вас там-то это?» Они говорят, что новости вообще не смотрят, у них нет на это времени. Я говорю: блин, у вас бомбят. Они — мы привыкшие», — рассказал музыкант.
Он добавил, что несмотря на непростые времена, местные жители любят Россию, тепло относятся к русским и рады, что вступили в состав РФ.
6 марта Птаха сообщил, что приехал в Донецкую народную республику (ДНР) с гуманитарной помощью. Он также анонсировал осенью 2023 года выход фильма «Брат-3», в котором исполнил одну из главных ролей. Спустя два дня, 8 марта, стало известно, что репер попал под обстрел в Донецке и связь с ним прервалась. Позже выяснилось, что с музыкантом все в порядке.