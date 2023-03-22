Репер Птаха поделился впечатлениями от поездки в Донбасс

«Местные уже не обращают внимание на обстрелы. Они настолько привыкли, что даже не парятся. Мы встретили двух девчонок в баре — в отеле, где останавливались. Там просто больше никого не было. Мы такие: «Ну как вы, девчонки?» — «Да нам без разницы!» — «А вы знаете, что у вас там-то это?» Они говорят, что новости вообще не смотрят, у них нет на это времени. Я говорю: блин, у вас бомбят. Они — мы привыкшие», — рассказал музыкант.