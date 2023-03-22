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1 час назад

Блогерша Жигалова заявила, что люди "будут в шоке" от новой пластики Киркорова

Газета.Ru

Блогерша и журналистка Алена Жигалова сообщила в Telegram-канале, что певец Филипп Киркоров сделал новую пластическую операцию.

Блогерша Жигалова заявила, что люди "будут в шоке" от новой пластики Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жигалова встретила Киркорова в клинике, где тот проводил свое преображение. Музыканту сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс. Блогерша показала, как артист выглядит на данный момент. В ролике звезда находится в прекрасном расположении духа и танцует.

«Поработали немножко над телом. Сделали его еще шикарнее, еще статнее, еще атлетичнее. Скоро просто все будете в шоке!» — заявил хирург Киркорова Тимур Хайдаров.

Шоу-бизнес,Тимур Хайдаров,Алена Жигалова,Филипп Киркоров,
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