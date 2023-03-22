Блогерша Жигалова заявила, что люди "будут в шоке" от новой пластики Киркорова

Жигалова встретила Киркорова в клинике, где тот проводил свое преображение. Музыканту сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс. Блогерша показала, как артист выглядит на данный момент. В ролике звезда находится в прекрасном расположении духа и танцует.