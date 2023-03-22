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21 минуту назад

Ольгу Бузову высмеяли за брови "как у Брежнева"

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в личном блоге несколько новых фотографий и попала под шквал критики со стороны подписчиков.

Бузову высмеяли за брови "как у Брежнева"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя Ольга Бузова посетила банный комплекс в Сочи и рассказала подписчикам, как восстанавливает силы после напряженной работы на съемках. На размещенных снимках звезда позирует в миниатюрном бикини ярко-розового цвета. Внимание подписчиков привлекли неестественно широкие и «пушистые» брови певицы.»

«Красотка! Но надо сменить бровиста и фотографа, выбирающего тебе позы», «Брови как у Брежнева», «Стесняюсь спросить, что с твоими бровями?», «Даже если такие брови сейчас в тренде, то вам они категорически не идут», «Урфин Джус», «Оля, что за брови? Очень неудачно», — написали пользователи в комментариях.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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