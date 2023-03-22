Бузову высмеяли за брови "как у Брежнева"

37-летняя Ольга Бузова посетила банный комплекс в Сочи и рассказала подписчикам, как восстанавливает силы после напряженной работы на съемках. На размещенных снимках звезда позирует в миниатюрном бикини ярко-розового цвета. Внимание подписчиков привлекли неестественно широкие и «пушистые» брови певицы.»

«Красотка! Но надо сменить бровиста и фотографа, выбирающего тебе позы», «Брови как у Брежнева», «Стесняюсь спросить, что с твоими бровями?», «Даже если такие брови сейчас в тренде, то вам они категорически не идут», «Урфин Джус», «Оля, что за брови? Очень неудачно», — написали пользователи в комментариях.