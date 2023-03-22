В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
27 минут назад

Эд Ширан признался в появлении суицидальных мыслей после смерти друзей

Lenta.ruиещё 1

Британский певец Эд Ширан в интервью изданию The Rolling Stone рассказал о суицидальных мыслях, которые появились у него после смерти друзей.

Эд Ширан признался в появлении суицидальных мыслей после смерти друзей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году. Через месяц после трагедии Ширан узнал о потере своего второго близкого друга, австралийского крикетчика Шейна Уорна, причиной смерти которого стал инфаркт миокарда.

«В моей жизни всегда были настоящие провалы. Я чувствовал, что больше не хочу жить. Я впал в депрессию, что было эгоистичным, учитывая, что я отец двоих детей. За это мне неловко», — признался музыкант.

Супруга артиста Черри Сиборн посоветовала ему обратиться к психотерапевту, который помог звезде справиться с суицидальными мыслями.

«Люди думают, что это странно — нанять психотерапевта в Англии. Я думаю, очень полезно иметь возможность поговорить с кем-то и просто выговориться, не чувствуя себя виноватым из-за этого», — отметил певец.

По словам исполнителя, смерть его лучшего друга побудила его прекратить употреблять наркотические вещества. Ширан добавил, что также перестал пить спиртное в больших количествах.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный мини-сериал под названием The Sum of It All («Все это в сумме»), посвященный жизни и творчеству Эда Ширана.

Шоу-бизнес,Эд Ширан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий