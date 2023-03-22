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16 минут назад

Лолита призналась, что встречается с молодым мусульманином

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» раскрыла некоторые детали романа с новым избранником.

Лолита призналась, что встречается с молодым мусульманином
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево!» — призналась звезда.

Ранее Лолита рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя.

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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