Лолита призналась, что встречается с молодым мусульманином

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево!» — призналась звезда.

Ранее Лолита рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя.

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.