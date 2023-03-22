Лолита призналась, что встречается с молодым мусульманином

Певица Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» раскрыла некоторые детали романа с новым избранником.
«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево!» — призналась звезда.
Ранее Лолита рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя.
Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.