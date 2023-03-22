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26 минут назад

Юдашкин встретился с Пугачевой в Израиле

Алиса Селезнёва

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой прилетел в Израиль, чтобы встретиться с мамой и певицей Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в личном блоге, пишет «Газета.ру».

Юдашкин встретился с Пугачевой в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку», — рассказала Марина Юдашкина.

При этом она запретила пользователям оставлять комментарии по этой публикацией.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Также 4 октября 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами». В середине декабря 2022 года налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства.

Шоу-бизнес,Марина Юдашкина,Валентин Юдашкин,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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