Юдашкин встретился с Пугачевой в Израиле

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой прилетел в Израиль, чтобы встретиться с мамой и певицей Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в личном блоге, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку», — рассказала Марина Юдашкина.

При этом она запретила пользователям оставлять комментарии по этой публикацией.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.