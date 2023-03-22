Post Malone урегулировал иск об авторских правах на свою песню

Рэпер Post Malone урегулировал иск об авторских правах своего хита 2019 года «Circles». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Участник канадской рок-группы Down With Webster Тайлер Армс заявил в иске, что был соавтором клавишных аккордов и гитарной мелодии, а также внес «значительный вклад» в басовую партию «Circles». По словам музыканта, ему предложили слишком низкую сумму за работу в виде пятипроцентной доли гонораров от доходов за композицию.