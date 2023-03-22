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18 минут назад

Post Malone урегулировал иск об авторских правах на свою песню

Газета.Ru

Рэпер Post Malone урегулировал иск об авторских правах своего хита 2019 года «Circles». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Post Malone урегулировал иск об авторских правах на свою песню
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Участник канадской рок-группы Down With Webster Тайлер Армс заявил в иске, что был соавтором клавишных аккордов и гитарной мелодии, а также внес «значительный вклад» в басовую партию «Circles». По словам музыканта, ему предложили слишком низкую сумму за работу в виде пятипроцентной доли гонораров от доходов за композицию.

В иске Армс требовал признания факта, что он является соавтором и сопродюсером песни. Условия урегулирования иска не разглашаются.

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