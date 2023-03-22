Мама Шакиры экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Нидия Риполь обратилась к врачу с жалобой на плохое самочувствие. В пятницу женщину в срочном порядке доставили в больницу в Барселоне. Предполагалось, что виной тому — перенесенный ею инсульт. Однако испанские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Шакире, заявили, что дело в тромбозе глубоких вен.