Моргенштерн* потерял 80% рекламных доходов

Российский рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) потерял в 2022 году 80% рекламных доходов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Ассоциации блогеров и агентств.

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С 126 млн руб. в 2021 году доходы Алишера Моргенштерна сократились до 24,9 млн руб. в 2022 году.

Аналитики при подсчете учитывали видимые рекламные размещения на YouТube, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram у популярных блогеров-иноагентов. У половины из топ-10 таких блогеров была зафиксирована отрицательная динамика доходов. Эксперты пришли к выводу, что доходы блогеров упали из-за блокировки Instagram в России.

При этом Моргенштерн стал зарабатывать меньше, по мнению специалистов, из-за скандалов, связанных с его именем.