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1 час назад

Стало известно о недвижимости блогерши Митрошиной

Lenta.ru

Блогерша Александра Митрошина, в отношении которой возбудили уголовное дело и которую подозревают в неуплате налогов, владеет тремя квартирами в Москве и апартаментами в Дубае. Об имуществе блогерши стало известноTelegram-каналу SHOT.

По данным портала, Митрошиной принадлежат апартаменты в «Москва-сити», стоимость которых составляет от 40 до 70 миллионов рублей. Кроме того, блогерша владеет квартирой в районе Бутово площадью 61 квадратный метр и апартаментами на улице Большая Дмитровка в центре столицы площадью 111 квадратных метров.

Митрошиной также принадлежат апартаменты в Дубае. Как утверждает SHOT, блогерша приобрела их в 2022 году за 300 тысяч долларов (около 23 миллионов рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»), чтобы получить резидентство в ОАЭ.

При этом официально в России на Митрошину зарегистрирована только компания ООО «Инновационные технологии для блогеров», доход которой за год составил около 7,5 миллиона рублей. До переезда в Дубай в 2022 году блогерша была совладелицей ООО «Тынеодна». Годовой доход этой компании составлял около 11 миллионов рублей.

О том, что в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело, стало известно 21 марта. В Следственном комитете считают, что блогерша уклонилась от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Александра Митрошина,Следственный комитет,
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