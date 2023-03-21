Лолита призналась, что хочет фотосессию в стиле ню на 60 лет

Певица Лолита Милявская призналась в YouTube-шоу "Вопрос Ребром", что хочет фотосессию в стиле ню на 60 лет.
Милявская желает, чтобы такая откровенная фотосессия была без использования фотошопа.
Артистка хочет, чтобы на снимках были видны ее недостатки и возрастные изменения.
"А может ню (на фиг) эту фотосессию?" - пошутил ведущий шоу рэпер Баста.
Лолита отметила, что не комплексует из-за возраста. Более того, она с позитивом принимает свой новый этап в жизни.
"Потому что это не просто возраст внутри. Если у тебя нет энергии внутри, то у тебя и в 30 будет погасший глаз", - поделилась артистка.
Ранее Милявская сообщила, что проиграла в казино $1,7 млн.