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45 минут назад

Лолита призналась, что хочет фотосессию в стиле ню на 60 лет

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская призналась в YouTube-шоу "Вопрос Ребром", что хочет фотосессию в стиле ню на 60 лет.

Лолита призналась, что хочет фотосессию в стиле ню на 60 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милявская желает, чтобы такая откровенная фотосессия была без использования фотошопа.

Артистка хочет, чтобы на снимках были видны ее недостатки и возрастные изменения.

"А может ню (на фиг) эту фотосессию?" - пошутил ведущий шоу рэпер Баста.

Лолита отметила, что не комплексует из-за возраста. Более того, она с позитивом принимает свой новый этап в жизни.

"Потому что это не просто возраст внутри. Если у тебя нет энергии внутри, то у тебя и в 30 будет погасший глаз", - поделилась артистка.

Ранее Милявская сообщила, что проиграла в казино $1,7 млн.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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