Светлана Бондарчук снялась в одних плавках с видом на Баренцево море

Фото с оголенной спиной опубликовала 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда снялась с видом на Баренцево море во время поездки в Мурманск.