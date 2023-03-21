Ивар Калныньш отверг долг перед СССР

Латвийский актер Ивар Калныньш продолжает сыпать антироссийскими высказываниями. На этот раз артист заявил, что ему якобы не доплатили на съемках в нелюбимой им стране.
Калныньш рассказал каналу RTVI, что его считают должником Советского Союза. Ведь тогда он стал тем, кем является в настоящее время. Однако артист не готов соглашаться с данным утверждением.
«Я говорю: "Это вы мне должны, вы не доплатили! Кто кому должен". Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные», — высказался артист.
Напомним, Калныньш не поддержал спецоперацию России на Украине. Теперь он строит карьеру в Латвии.