В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
53 минуты назад

Азиза заявила о готовности променять сцену на ремесло целителя

runews24.ruиещё 3

Певица Азиза сообщила, что давно владеет способностью исцелять людей. Теперь она все чаще задумывается о том, что заняться истинным предназначением – стать проводником света и любви.

Азиза заявила о готовности променять сцену на ремесло целителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская сцена может лишиться еще одного артиста. О своей готовности променять выступления перед переполненным залом на более тихую жизнь, заявила певица Азиза.

Об этом она сообщила во время концерта в Москве, который прошел накануне.

- Сегодня наступил кульминационный аккорд в моей творческой деятельности, которой я посвятила сорок лет жизни. Маленькие сорок лет. Очередной этап закончен, - отметила звезда.

Тут же исполнительница сообщила, чем планирует заниматься дальше. По словам Азизы, если раньше она лечила «души людей голосом и вибрациями», то теперь будет заниматься целительством.

В разговоре с «МК» Азиза призналась, что даром исцелять людей обладает давно, но раньше не придавала этому значения.

- Много времени и энергии отдавала песням, гастролям, творческой деятельности. Но теперь, особенно после того, как не стало моей мамы, ради которой я занималась творчеством, поняла и приняла свое истинное предназначение. Я - проводник, через которого Высшие силы, энергии неба и земли творят чудеса, - заявила исполнительница.

.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий