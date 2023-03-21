Азиза заявила о готовности променять сцену на ремесло целителя

Певица Азиза сообщила, что давно владеет способностью исцелять людей. Теперь она все чаще задумывается о том, что заняться истинным предназначением – стать проводником света и любви.

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Российская сцена может лишиться еще одного артиста. О своей готовности променять выступления перед переполненным залом на более тихую жизнь, заявила певица Азиза.

Об этом она сообщила во время концерта в Москве, который прошел накануне.

- Сегодня наступил кульминационный аккорд в моей творческой деятельности, которой я посвятила сорок лет жизни. Маленькие сорок лет. Очередной этап закончен, - отметила звезда.

Тут же исполнительница сообщила, чем планирует заниматься дальше. По словам Азизы, если раньше она лечила «души людей голосом и вибрациями», то теперь будет заниматься целительством.

В разговоре с «МК» Азиза призналась, что даром исцелять людей обладает давно, но раньше не придавала этому значения.

- Много времени и энергии отдавала песням, гастролям, творческой деятельности. Но теперь, особенно после того, как не стало моей мамы, ради которой я занималась творчеством, поняла и приняла свое истинное предназначение. Я - проводник, через которого Высшие силы, энергии неба и земли творят чудеса, - заявила исполнительница.