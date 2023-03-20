Юлия Савичева объяснила, почему не могла совмещать карьеру с материнством

«Я помню, что с очередных гастролей позвонила Максу Фадееву в слезах, чтобы он меня отпустил заниматься здоровьем, семьей. И я просто ушла для того, чтобы поправить здоровье, потому что я болела, не переставая. Я дома бывала, наверное, два-три дня в месяц, все остальное время гастролировала. Ну понятное дело, что организм он не железный», — рассказала Савичева.