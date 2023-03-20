Юлия Савичева объяснила, почему не могла совмещать карьеру с материнством

Певица Юлия Савичева призналась, что была вынуждена сделать долгий перерыв в артистической карьере ради рождения ребенка и собственного здоровья. Об этом она рассказала в интервью изданию WomanHit.
«Здоровье мое хромало, а мы с мужем очень хотели детей, но не получалось. Мой организм отказывался сотрудничать на эту тему, он подавал сигналы сначала издалека, что нужно как-то себя беречь, а я ведь трудоголик, я не могу остановиться, если я начинаю пахать, то все!» — поделилась Юлия Савичева.
По словам артистки, в тот момент ее «просто чуть ли не по голове жизнь ударила» — из-за постоянных болезней она приняла решение уйти со сцены.
«Я помню, что с очередных гастролей позвонила Максу Фадееву в слезах, чтобы он меня отпустил заниматься здоровьем, семьей. И я просто ушла для того, чтобы поправить здоровье, потому что я болела, не переставая. Я дома бывала, наверное, два-три дня в месяц, все остальное время гастролировала. Ну понятное дело, что организм он не железный», — рассказала Савичева.
Певица добавила, что, взяв перерыв в карьере, улетела с мужем на отдых — но все получилось не сразу.
«Мы как будто заново узнавали друг друга — сорились, спорили, выясняли отношения и притирались. Ну и вот когда мы притерлись, все и случилось: появилась Аня», — призналась Юлия Савичева.
При этом совместить карьеру с материнством организм не позволил.
«Любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны. Это такой процесс сложный был, что, конечно же, я сделала этот выбор, не побоялась. Я почему-то была уверена в тот момент, что я точно выбираю семью, а там посмотрим», — отметила певица.
Сейчас ее дочери пять лет, и артистка гордится тем, что ребенок растет творческим, проявляет талант в музыке и рисовании и любит читать.