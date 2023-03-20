Тельцам придется идти на риск, а Стрельцы получат ценную информацию: гороскоп на вторник, 21 марта

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 марта.

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Сегодня вам будет сложно сосредоточиться на работе и других важных делах. Не всегда будет получаться доводить начатое до конца, что станете вас злить и выводить из равновесия. Старайтесь максимально спокойно воспринимать критику начальства или коллег: вам под силу сгладить все острые углы и делами доказать, что вы способны на многое. Что бы вы сегодня ни делали, уделяйте особе внимание деталям и ничего не упускайте из виду. Нежелательно доверять людям, которые во что бы то ни стало хотят вам понравиться и щедро раздают комплименты, — им явно от вас что-то нужно.

Сегодня вы сможете добиться во многих делах неплохих результатов, однако не ждите, что это будет легко. Скорее всего, вам придется пойти на риск и многое поставить на карту, чтобы получить то, о чем вы долгое время мечтали. Постарайтесь во всем рассчитывать только на собственные силы, поскольку помощь со стороны если и поступит, то с большим опозданием. Запланировав поездку, следует иметь в виду, что она может затянуться и помешать реализации других задумок. Воздержитесь от поспешного принятия важных решений, особенно, касающихся личных отношений: сегодня вам будет нелегко сразу разобраться не только в чужих, но и в своих собственных чувствах.

Сегодня вы можете добиться очень многого. Вы ни за что не отступите от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства и какие бы препятствия ни вставали на вашем пути. Друзья и просто хорошо знакомые люди будут зачастую приходить вам на помощь, а какая-то из ваших идей настолько понравится влиятельным людям, что вы получите поддержку, на которую даже не смели и надеяться. После обеда можно обсуждать с близкими людьми важные вопросы: удастся найти устраивающие всех решения. Финансовая картина благоприятная: даже если вы никак не связаны с предпринимательской деятельностью, вы все равно сможете заключить очень выгодные сделки.

Этот день обещает быть противоречивым и беспокойным. Дел предстоит на порядок больше, чем вы рассчитывали и вряд ли получится все начатое довести до конца. Люди, которые обещали вам свою помощь, могут отказать вам буквально в последний момент, оставив вас со своими проблемами один на один. Вы вряд ли станете кого-то винить, поскольку поймете, что у них не было другого выхода. При решении финансовых вопросов будьте предельно осторожны: спешка будет неизбежно приводить к потерям, причем, очень серьезным. Вечер порадует вас приятным и полезным общением со старыми друзьями: вы обменяетесь идеями и обсудите общие планы на будущее.

Сегодня вам не все будет даваться легко, но вы не сдадитесь, и это будет правильное решение. Представится шанс решить сложнейшие профессиональные вопросы, урегулировать давние конфликты и избавиться от того, что тормозило вас и мешало двигаться вперед. Можете полностью довериться своей интуиции: благодаря ее подсказкам вы примете правильные решения. Если вы сосредоточитесь на самостоятельном решении важных для вас вопросов, то не потратите время впустую на бессмысленные разговоры, а также не будете волноваться и нервничать из-за пустяков. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, причем, неожиданные. Несмотря на загруженность, не стоит сегодня забывать об отдыхе: если вы станете делать небольшие паузы, то будете чувствовать себя гораздо лучше.

Возможно, этот день будет не очень плодотворным, зато спокойным и приятным. Вы будете отлично ладить с людьми и со многими легко найдете общий язык. Не исключено, что у вас появятся новые союзники и единомышленники, а также вам удастся с кем-то договориться о длительном и плодотворном сотрудничестве, хотя и несколько позднее его условия могут быть пересмотрены. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, дорогие подарки, а также удачные покупки, которые вы сделаете практически случайно. Иногда вам будет трудно доводить начатое до конца, поскольку уставать вы станете быстрее обычного: чаще берите паузы для отдыха.

Сегодня вы будете склонны спорить и конфликтовать с окружающими. Вас абсолютно не будет интересовать чужое мнение, а это может привести к серьезным проблемам и неприятностям. Постарайтесь не обижать дорогих вам людей – потом будет очень непросто вернуть в отношения уважение и взаимопонимание. Воздержитесь от дачи каких-либо обещаний и не связывайте себя обязательствами, особенно, финансового плана. Также этот день не подходит для заключения каких-либо сделок. Сначала вам нужно все тщательно обдумать и взвесить, да и советы старых знакомых также не будут лишними. Также сегодня у вас есть шанс встретить человека, который будет вас по-настоящему понимать.

В первой половине дня вам придется изрядно поволноваться. Многое пойдет совсем не так, как вы рассчитывали, и вы будете вынуждены спешно корректировать планы, чтобы суметь воспользоваться новыми обстоятельствами в своих интересах. Вероятны трудности в общении с коллегами по работе и начальством: вам будет нелегко отстаивать свою точку зрения в многочисленных спорах. После обеда ситуация изменится в лучшую сторону, и вы начнете смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, а также вы можете найти себе новый источник дохода. Вечером вас могут ожидать неожиданные, но хорошие новости.

Не ждите от этого дня каких-то выдающихся достижений и побед, зато вам удастся спокойно и приятно провести время. Этот день не доставит вам никаких тревог и волнений. Отношения с окружающими будут складываться просто замечательно: сегодня вам могут предоставить поддержку, а также поделятся какой-то ценной информацией, которая вам вскоре очень пригодится. Можно обсуждать любые темы, которые вас волнуют: даже если вы не получите ответы на интересующие вас вопросы, вы сумеете по-другому взглянуть на сложившую ситуацию. Решение чужих проблем сегодня отвлечет вас от своих собственных. При этом, помогая другим людям, вы поймете, что некоторые их ваших трудностей не так уж и серьезны.

Этот день обещает быть очень насыщенным и плодотворным. Сегодня вы будете настолько деятельны и энергичны, что вас не испугают никакие трудности, и даже к вечеру вы не ощутите никаких следов усталости. Вы успеете сделать очень многое, причем, вы будете чувствовать, что вам сегодня под силу и «горы свернуть». Вы быстро и правильно станете ставить перед собой цели, поскольку отлично знаете, к чему стремитесь и зачем. Не исключено, что сегодня вы окажетесь на каком-то светском мероприятии, где весело и интересно проведете время. Ваш оптимизм произведет на окружающих неизгладимое впечатление, и многие захотят узнать вас поближе.

Сегодня вам удастся не только обдумать, но и решить какие-то сложные и важные задачи. Вы учтете все детали и ничего не упустите из виду, порой отказываясь от легких путей, лишь бы в очередной раз поломать голову и проявить свои блестящие способности к умозаключениям. Обсуждая важные и сложные вопросы, приготовьтесь к тому, что окружающие не сразу поймут и разделят вашу позицию. Возможно, вам придется набраться терпения, чтобы им все объяснить. Вечером вероятны трудности в общении с любимым человеком, поскольку никто из вас не захочет идти на уступки и это может привести к большому количеству взаимных претензий и обид.