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1 час назад

Певица Азиза уходит со сцены ради занятий целительством

Газета.Ru

Певица Азиза на концерте призналась, что заканчивает свою 40-летнюю карьеру исполнительницы, и посвятит дальнейшую жизнь целительству. Ее слова приводит mk.ru.

Певица Азиза уходит со сцены ради занятий целительством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сольные концерты очень много занимают времени. Поездки, перелеты — все очень сложно. Мое истинное предназначение: я — проводник света и любви», — сказала артистка.

Она заявила, что способность исцелять у нее с детства, однако до этого она не придавала этому значения. По словам Азизы, творчеством она занималась ради мамы, а после того, как ее не стало, певица «поняла и приняла свое истинное предназначение».

Ранее певица Азиза рассказала о примирении с Малаховым после смерти Кикабидзе.

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