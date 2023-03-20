Певица Азиза уходит со сцены ради занятий целительством

«Сольные концерты очень много занимают времени. Поездки, перелеты — все очень сложно. Мое истинное предназначение: я — проводник света и любви», — сказала артистка.

Она заявила, что способность исцелять у нее с детства, однако до этого она не придавала этому значения. По словам Азизы, творчеством она занималась ради мамы, а после того, как ее не стало, певица «поняла и приняла свое истинное предназначение».