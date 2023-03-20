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1 час назад

Галкин* предложил отправить Киркорова в зону СВО в колготках

Елена Прошина

Шоумен Максим Галкин, признанный в России иноагентом, во время своего выступления в США предложил отправить певца Филиппа Киркорова в зону СВО. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Галкин* в шутку предложил отправить Киркорова в зону СВО
Фото: ТАССТАСС

Перед началом выступления юморист запретил зрителям снимать концерт на видео. В одном из своих номеров Галкин* прокомментировал высказывание телеведущей Ангелины Вовк, которая заявила, что готова вместе с Хрюшей и Степашкой отправиться на фронт. По мнению Галкина*, в зону боевых действий нужно отправить Киркорова.

Юморист также высмеял появившийся в сети ролик, где Филипп предстал в откровенных колготках.

Галкин* показал свое архивное видео, снятое, когда он учился в 8 классе

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено!» — сказал со сцены шоумен.

Сам Киркоров пока не отреагировал на шутку Галкина*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Ангелина Вовк,Филипп Киркоров,
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