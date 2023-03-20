Галкин* в шутку предложил отправить Киркорова в зону СВО

Шоумен Максим Галкин, признанный в России иноагентом, во время своего выступления в США предложил отправить певца Филиппа Киркорова в зону СВО. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Фото: ТАСС ТАСС

Перед началом выступления юморист запретил зрителям снимать концерт на видео. В одном из своих номеров Галкин* прокомментировал высказывание телеведущей Ангелины Вовк, которая заявила, что готова вместе с Хрюшей и Степашкой отправиться на фронт. По мнению Галкина*, в зону боевых действий нужно отправить Киркорова.

Юморист также высмеял появившийся в сети ролик, где Филипп предстал в откровенных колготках.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено!» — сказал со сцены шоумен.

Сам Киркоров пока не отреагировал на шутку Галкина*.