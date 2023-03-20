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34 минуты назад

"Коммунисты России" потребовали запретить артистам использовать Instagram

Газета.Ruиещё 1

Партия «Коммунисты России» потребовала от министерства культуры России инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

"Коммунисты России" потребовали запретить артистам использовать Instagram
Фото: соцсетисоцсети

Запрет призвали инициировать для всех российских исполнителей и артистов эстрады, которые используют сеть для общения со зрителями.

Если артист откажется уходить из социальной сети, он, по мнению Малинковича, «должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России».

«Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции», — заключил председатель партии.

Ранее «Коммунисты России» призвали переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург город-герой Ленинград.

Шоу-бизнес,Сергей Малинкович,Ольга Любимова,Минкультуры России,
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