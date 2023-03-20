«Года четыре я ходил лысым»: Сафронов отращивает волосы после химеотерапии

«После химии волосики у меня повыпадали, поэтому пришлось. Мне пересадили 4 тысячи луковиц. После двух недель после пересадки — никакого следа от косметической операции. Никакой боли не было. Года четыре я ходил лысым, а теперь буду ходить и кучерявиться», —поведал артист на видеоплатформе PREMIER.