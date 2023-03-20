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1 час назад

Успенская призвала Самбурскую "раздеться и остаться в белье" на шоу "Три аккорда"

Газета.Ruиещё 1

Певица Любовь Успенская на шоу «Три аккорда» призвала Настасью Самбурскую спеть обнаженной.

Успенская призвала Самбурскую "раздеться на шоу "Три аккорда"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самбурская в образе блондинки исполнила композицию «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука». Успенская похвалила номер актрисы.

«Если бы ты в конце разделась и осталась в белье, тогда бы ты убила наповал. Ну чего тебе не раздеться было? У тебя красивая фигура. Это было бы круто и не было бы пошло», — предложила певица Самбурской.

Михаил Шуфутинский поддержал слова Успенской. Сергей Трофимов заверил, что ему безразлично, будет ли Самбурская одета или нет, поскольку ему нравится пение актрисы.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Михаил Шуфутинский,Сергей Трофимов,Настасья Самбурская,
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