Успенская призвала Самбурскую "раздеться на шоу "Три аккорда"

Певица Любовь Успенская на шоу «Три аккорда» призвала Настасью Самбурскую спеть обнаженной.
Самбурская в образе блондинки исполнила композицию «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука». Успенская похвалила номер актрисы.
«Если бы ты в конце разделась и осталась в белье, тогда бы ты убила наповал. Ну чего тебе не раздеться было? У тебя красивая фигура. Это было бы круто и не было бы пошло», — предложила певица Самбурской.
Михаил Шуфутинский поддержал слова Успенской. Сергей Трофимов заверил, что ему безразлично, будет ли Самбурская одета или нет, поскольку ему нравится пение актрисы.