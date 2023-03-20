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19 минут назад

Киркоров выложил снимок с опухшим Леонтьевым в шапочке

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с коллегой Валерием Леонтьевым в честь его дня рождения. Как сообщает «Слово и Дело», на снимке пропавший из поля зрения публики Леонтьев запечатлен опухшим и в шапочке, из-за чего нельзя разглядеть, есть ли на его голове волосы.

Киркоров выложил снимок с опухшим Леонтьевым в шапочке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 марта певец отпраздновал 74-летие. Киркоров поздравил отмечающего праздник Леонтьева в социальных сетях. Вместе с тем он не уточнил, когда был сделан снимок.

«С днем рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь», — написал поп-король.

fkirkorov / Instagram (организация запрещена в России) (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Напомним, что по информации СМИ, около года назад Леонтьев уехал из России. Предположительно, сейчас он живет в Майами, где у него есть недвижимость. После отъезда певец стал вести закрытый образ жизни и отказался от концертов.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Филипп Киркоров,
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