Киркоров выложил снимок с опухшим Леонтьевым в шапочке

Певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с коллегой Валерием Леонтьевым в честь его дня рождения. Как сообщает «Слово и Дело», на снимке пропавший из поля зрения публики Леонтьев запечатлен опухшим и в шапочке, из-за чего нельзя разглядеть, есть ли на его голове волосы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

19 марта певец отпраздновал 74-летие. Киркоров поздравил отмечающего праздник Леонтьева в социальных сетях. Вместе с тем он не уточнил, когда был сделан снимок.

«С днем рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь», — написал поп-король.

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