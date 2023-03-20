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29 минут назад

Настя Ивлеева рассказала, что блогера Каграманова ограбили в Африке

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее коллега Роман Каграманов стал жертвой ограбления.

Ивлеева рассказала, что блогера Каграманова ограбили в Африке
Фото: Телеканал «Пятница!»/YouTubeТелеканал «Пятница!»/YouTube

Ивлеева и Каграманов прилетели в Африку для съемок совместного проекта.

«Ромка вышел за кофе, ему там чуть не дали ***, ограбили. Он решил вернуться в отель», — поделилась звезда.

Ивлеева объяснила, что туристам не рекомендуется ходить по улице одним из-за риска попасть в похожую ситуацию.

Ранее Настя Ивлеева призналась, что столкнулась с преследованием фаната. По словам звезды, она не помнит точного времени знакомства с поклонником. Мужчина представился братом актера Гоши Куценко.

Шоу-бизнес,Гоша Куценко,
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