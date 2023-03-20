Ивлеева рассказала, что блогера Каграманова ограбили в Африке

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее коллега Роман Каграманов стал жертвой ограбления.
Ивлеева и Каграманов прилетели в Африку для съемок совместного проекта.
«Ромка вышел за кофе, ему там чуть не дали ***, ограбили. Он решил вернуться в отель», — поделилась звезда.
Ивлеева объяснила, что туристам не рекомендуется ходить по улице одним из-за риска попасть в похожую ситуацию.
Ранее Настя Ивлеева призналась, что столкнулась с преследованием фаната. По словам звезды, она не помнит точного времени знакомства с поклонником. Мужчина представился братом актера Гоши Куценко.