Самойлова подтвердила, что Джиган больше не живет с семьей

Блогер Оксана Самойлова в своих социальных сетях подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей. Как сообщает «Газета.Ru», модель отметила, что ее муж регулярно видится с детьми.

Вместе с тем Оксана не смогла рассказать, что случилось, поскольку это «не только ее история».

«Но я думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы того или нет», — написала звезда.

Напомним, что слухи о разладе в семье знаменитостей стали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша сперва не комментировала ситуацию, однако позднее выложила письмо от дочери, в котором девочка поддержала мать в ссоре с отцом.