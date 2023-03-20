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46 минут назад

Самойлова подтвердила, что Джиган больше не живет с семьей

Никита Бородкин

Блогер Оксана Самойлова в своих социальных сетях подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей. Как сообщает «Газета.Ru», модель отметила, что ее муж регулярно видится с детьми.

Самойлова подтвердила, что Джиган больше не живет с семьей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместе с тем Оксана не смогла рассказать, что случилось, поскольку это «не только ее история».

«Но я думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы того или нет», — написала звезда.

Напомним, что слухи о разладе в семье знаменитостей стали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша сперва не комментировала ситуацию, однако позднее выложила письмо от дочери, в котором девочка поддержала мать в ссоре с отцом.

После этого Джиган подтвердил, что сейчас живет не с семьей. В своих соцсетях он объяснил, что ему пришлось уехать на время записи альбома. Заниматься музыкой в съемном доме мешают четверо детей, а сам процесс работы над своими новыми композициями довольно шумный, что не радует ни Оксану, ни поселок.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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