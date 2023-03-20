Стоцкая развелась с мужем через четыре года после расставания

Певица Анастасия Стоцкая официально развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Об этом сообщает StarHit.
О расставании с бывшим супругом артистка объявила еще в 2019 году. Экс-возлюбленные были в браке 10 лет, у них двое детей — 11-летний Александр и 5-летняя Вера.
Сообщается, что расторжение брака произошло без раздела совместно нажитого имущества. Стоцкая и Абгарян продолжают общаться и вместе воспитывают наследников.
Некоторое время назад стало известно, что певица начала встречаться с актером Александром Казьминым. Знаменитости вместе играют в постановке «Шахматы».