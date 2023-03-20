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51 минуту назад

Анастасия Стоцкая официально развелась с мужем через четыре года после расставания

Газета.Ru

Певица Анастасия Стоцкая официально развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Об этом сообщает StarHit.

Стоцкая развелась с мужем через четыре года после расставания
Фото: 100tskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)100tskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

О расставании с бывшим супругом артистка объявила еще в 2019 году. Экс-возлюбленные были в браке 10 лет, у них двое детей — 11-летний Александр и 5-летняя Вера.

Сообщается, что расторжение брака произошло без раздела совместно нажитого имущества. Стоцкая и Абгарян продолжают общаться и вместе воспитывают наследников.

Некоторое время назад стало известно, что певица начала встречаться с актером Александром Казьминым. Знаменитости вместе играют в постановке «Шахматы».

Шоу-бизнес,Александр Казьмин,Анастасия Стоцкая,
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