Волочкова рассказала об улучшении здоровья

Анастасии Волочков пришлось активно заняться своим здоровьем. У балерины воспалились связки в паховой зоне, а также у артистки диагностировали коксартроз тазобедренного сустава.

Анастасия обращалась к нескольким специалистам, и говорит, что результаты не заставили себя ждать Волочкова искала способы восстановления без прекращения физических нагрузок, поскольку не была готова отказываться от выступлений. Об этом информирует портал vokrug.tv.

«Мой курс по восстановлению бедра проходит прекрасно. Я уже танцую в спектаклях, репетирую активно», — успокоила Анастасия поклонников, выложив в микроблоге фотографию, сделанную на спектакле.

Несмотря на страх высоты и растяжение паховых связок, Волочкова выполнила сложный трюк на полотнах.